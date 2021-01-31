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ثقافة

حكايات من زمن فات | كواليس هروب خيري شلبي من الدراسة وعمله «كمسري وقهوجي»

الأحد 31/يناير/2021 - 04:24 م
صدى البلد
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طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء الكاتب  الكبير خيرى شلبى، الذى تحل اليوم الأحد 31 يناير، ذكرى ميلاده، حيث ولد في 31 / 1 /1938، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس هروبه من المدرسة وعمله كـ كمسري وقهوجي:


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ولد خيرى أحمد شلبى في قرية شباس عمير، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ، أحب كرة القدم، وكان عاشقا لنادي الزمالك، عمل في بداية حياته كمحصل تذاكر "كمسري"، وعامل بمقهى "قهوجي"، وأيضا عامل تراحيل، وكان هذا جزء أصيل لتكوين انحيازاته الأدبية والسياسية، فحتي مع أنه لم ينضم يوما لحزب أو تنظيم سياسي وإن كان أقرب دائما إلى اليسار في كتاباته.

 

يعد خيرى شلبى أحد رواد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة وكان من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بالواقعية السحرية، اشتهر في الصحافة المصرية بتقديم مقال "بورتريه"، حيث رسم بالقلم صورة دقيقة للعديد من الرموز المصرية .

 

يختلف الأديب المصري خيري شلبي عن أبناء عصره من الكتاب والأدباء، يعرف نفسه بجملة واحدة فيقول "ما أنا إلا حكواتي سريح، شرير ومجنون، ولو كنت عاقل مكنتش هأبقى خيري شلبي".

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