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توك شو

أخبار التوك شو| مصر تحصل على العلامة الكاملة في تنظيم مونديال اليد.. والري تكشف تفاصيل المشروع القومي لتأهيل الترع

الأحد 31/يناير/2021 - 04:21 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
تناولت برامج التوك شو أمس الأحد، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 


عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد لحظة إلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن في الولايات المتحدة.


قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا قمنا باختيار ندوة "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"، لنبعث رسالة إلى العالم، أن مصر آمنة ومطمئنة.


عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، وon ، تقريرا تليفزيونيًا بعنوان "التعليم الجامعي.. قفزات نحو الريادة العلمية". 


قال مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن موقع "تريب أدفايزر" الذي يعد أكبر منصة للسفر في العالم اختار محافظة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم لعام 2021. 


قال محمد الغانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن شبكة المجارى المائية فى مصر واجهت تحديات كبرى ترجع لإلقاء المواطنين مخلفاتهم والحيوانات النافقة فى مياه الترع.


قال الدكتور بسام الشماع الباحث في علم المصريات، هوية الآثار المصرية الموجودة على العملات الورقية، إن "عندما نزور المعابد في الصعيد سنجد حعبي في السجل الأخير من الحائط، وكان ذلك ذكاء كبيرًا من المصري القديم إذ وقع معبود مياه النيل وحركة الفيضان في الجزء الأسفل من الأرض لكي يتعامل مع مياه النيل ويحمي المعبد من التحطم".


قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبادرة" حياة كريمة " بمحافظة أسيوط ، واستهدفت 60 قرية في مرحلتها الأولى.


عرض برنامج "صباحك مصري" تقريرا ، عن استقبال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تضمن عدد من مجلسي النواب والشيوخ .


عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، وon ، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان " إشادات دولية.. مصر تحصل على العلامة الكاملة في تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021".
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