ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

الأحد 31/يناير/2021 - 04:25 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني

 في الوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا التاجي المستجد لما يقرب من عام ونصف ، وحتى سلالاته المتحورة بعد أن أودى بحياة 2 مليون شخص على مستوى العالم ، ظهر فيروس آخر إلى الساحة لينافس كورونا في الشراسة والرعب في قلوب الجميع ، وهو فيروس نيباه الذي ظهر في الصين .

 

فيروس نيباه ليس جديدًا، لكنه ظهر ي ماليزيا أول مرة عام 1998  وتم تسجيل أول حالة به في ماليزيا وكان نتيجة انتقاله من الخفافيش إلى الإنسان، وانتقل في مجموعة من دول شرق وجنوب آسيا، و منذ ذلك الوقت يسجل سنويا عدد من الحالات نتيجة انتشاره الواسع.

 اقرأ أيضا

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

وفي سنة 2001، تم رصد الفيروس في بنجلادش، وظل الأمر يتكرر بشكل شبه سنوي في هذه البلاد، كما جرى تشخيصه أيضا شرقي الهند.

 

ويعتبر فيروس نيباه واحدا من بين 10 أمراض معدية أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية.

 

ينتقل فيروس نيباه من الحيوان إلى الإنسان ، وتعتبر الخفافيش هي المصدر الرئيسي الأول الحاضن لهذا الفيروس ، ومنه تنتقل بسهولة لبقية الحيوانات خاصة الماعز والأغنام و الخنازير  .

أعراض فيروس نبياه تتشابه كثيرًا مع أعراض كورونا، حيث يشعر المصاب بـ  سعال وصداع وضيق بالتنفس، وقد يؤدي بصاحبه إذا احتدم بعد يوم أو يومين إلى التعرض لغيبوبة، حتى والتهاب بالدماغ ولو بعد الشفاء .

 

الخطير في الأمر هذه المرة أن فيروس نيباه ليس له علاج أو لقاح ، وفي 2018 حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي ذلك الفيروس وحثت على تسريع البحوث بشأنه للتوصل إلى لقاح للسيطرة عليه حال انتشاره لكن حتى الأن لم يحدث ذلك ولم يتم التوصل إلى علاج وبدأ فيروس نيباه في الانتشار من جديد بالتزامن مع سلالات فيروس كورونا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وباء يهدد العالم تنقله الخفافيش.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه القاتل

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

تحذيرات من تفشٍ واسع.. عمرو أديب يعلق على ظهور فيروس قاتل فى اليابان

لايوجد له علاج.. استشاري أمراض معدية يكشف معلومات صادمة عن فيروس صيني جديد.. فيديو

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

ترشيحاتنا

قتل بحار.. طلب عاجل للنيابة البحرينية بالملاحقة الجنائية لمسئولين في قطر

كورونا يفتك بـ 3 من أسرة واحدة في أقل من أسبوع بالشرقية | صور

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه