ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

في الوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا التاجي المستجد لما يقرب من عام ونصف ، وحتى سلالاته المتحورة بعد أن أودى بحياة 2 مليون شخص على مستوى العالم ، ظهر فيروس آخر إلى الساحة لينافس كورونا في الشراسة والرعب في قلوب الجميع ، وهو فيروس نيباه الذي ظهر في الصين .

فيروس نيباه ليس جديدًا، لكنه ظهر ي ماليزيا أول مرة عام 1998 وتم تسجيل أول حالة به في ماليزيا وكان نتيجة انتقاله من الخفافيش إلى الإنسان، وانتقل في مجموعة من دول شرق وجنوب آسيا، و منذ ذلك الوقت يسجل سنويا عدد من الحالات نتيجة انتشاره الواسع.

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وفي سنة 2001، تم رصد الفيروس في بنجلادش، وظل الأمر يتكرر بشكل شبه سنوي في هذه البلاد، كما جرى تشخيصه أيضا شرقي الهند.

ويعتبر فيروس نيباه واحدا من بين 10 أمراض معدية أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية.

ينتقل فيروس نيباه من الحيوان إلى الإنسان ، وتعتبر الخفافيش هي المصدر الرئيسي الأول الحاضن لهذا الفيروس ، ومنه تنتقل بسهولة لبقية الحيوانات خاصة الماعز والأغنام و الخنازير .

أعراض فيروس نبياه تتشابه كثيرًا مع أعراض كورونا، حيث يشعر المصاب بـ سعال وصداع وضيق بالتنفس، وقد يؤدي بصاحبه إذا احتدم بعد يوم أو يومين إلى التعرض لغيبوبة، حتى والتهاب بالدماغ ولو بعد الشفاء .

الخطير في الأمر هذه المرة أن فيروس نيباه ليس له علاج أو لقاح ، وفي 2018 حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي ذلك الفيروس وحثت على تسريع البحوث بشأنه للتوصل إلى لقاح للسيطرة عليه حال انتشاره لكن حتى الأن لم يحدث ذلك ولم يتم التوصل إلى علاج وبدأ فيروس نيباه في الانتشار من جديد بالتزامن مع سلالات فيروس كورونا .