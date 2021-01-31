وزير التعليم: بنك المعرفة مؤسسة خدمية «مش مستودع كتب»

أكد الدكتور طارق شوقي -وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة المصري يعد مكتبة هائلة يزود التعليم والتعليم العالي بالكثير من الأبحاث والمعلومات القيمة.





وقال وزير التربية والتعليم: - بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ويقدم حلولًا في التعليم".





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وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الدور الذى يقوم به بنك المعرفة المصري ليس فقط في دعم نظام التعليم الجديد من خلال منصات التعلم، ولكن أيضًا في دعم المستخدمين والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية.





وأضاف وزير التعليم : أن بنك المعرفة يتعاون مع العديد من الشركاء لإثراء البحث العلمى والإسراع من عجلة التنمية في مصر ، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يتعاون مع العديد من المؤسسات ومنها القوات المسلحة ووزارات مثل التعليم العالي والصحة والإنتاج الحربي والإسكان، وقدم العديد من البرامج التدريبية.





جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية ختام فعاليات البرنامج الريادي "التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة" في ضوء استراتيجية مصر 2030، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وهو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات في الجامعات المصرية تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2020.



