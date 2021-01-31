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برلمان

تكلف مليارات سنويا.. برلماني يطالب وزير النقل بمواجهة ظاهرة تكسير الأسفلت

الأحد 31/يناير/2021 - 03:46 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
تساءل النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عقب إلقائه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، عن تأثير أزمة فيروس كورونا على النقل البحرى وتراجع إيرادات قناة السويس إلى أرباح ٦٠٠ مليون جنيه آخر ٤ سنوات والتى وصل حجم الاستثمارات بها الى ١٧ مليار دولار. 

كما تساءل "منصور" عن إستراتيجية تطوير الأسطول التجارى البحرى الوطنى الذى ينقل ٨ % من احتياجات مصر التجارية باجمالى ١١٧ سفينة؟، وما الإجراءات المتبعة لتقليل زمن الإفراج فى الموانئ حيث إنها تعتبر مؤشر لتحسين الأداء وتأثير ذلك على المخزون فى المشروعات المختلفة

وتساءل النائب، عن آليات تعويض العقارات المزمع إزالتها فى العمرانية والطالبية والهرم والجيزة؟، مشيرًا إلى أن المواطنين حائرين فى قيمة التعويض وتوقيتات الدفع، بالإضافة إلى صيانة ومتابعة مصاعد مترو الأنفاق لمراعاة كبار السن وذوى الإعاقة.

كما أشار النائب، إلى أنه مطلوب مناقشة تفصيلية لمشروع القطار السريع والسكة الحديد فى لجنة النقل بمجلس النواب، وتوضيح ما آليات منع إهدار ٥ مليارات جنيه سنويًا فى تكسير الأسفلت الذى يحدث أمام أعين مسئولى الحكومة منذ سنوات.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، الاستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة الماضية بناء على قرار اللجنة العامة باستدعاء الحكومة والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي.
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