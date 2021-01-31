مصطفى بكرى: ما يفعله كامل الوزير في وزارة النقل معجزة حقيقية

قال النائب البرلماني مصطفى بكري، خلال الجلسة البرلمانية التي يحضرها وزير النقل كامل الوزير، إن هذه جلسة رد الجميل، للإجماع حول الوزير من كل الاتجاهات السياسية والفكرية والبرلمانية يعطي مؤشر أن الرجل ابن القوات المسلحة نقول له شكرا، كما قولنا للرئيس عبدالفتاح السيسي حينما خلصنا من الإخوان وأصبح أيقونة أبد الدهر.





وتابع بكري: مايفعله كامل الوزير معجزة حقيقية، لو كل الوزراء كالفريق كامل لتغير حال مصر، ولكان الرئيس ترجم ما يريده، رأيت الوزير مرتين في قنا على الكوبري بين قوص ونجاده، قابلته في مطار أسيوط، والتقيته في سوهاج، فهو رجل لا يعرف الهدوء.





واستطرد: الوزير كامل الوزير حول شركات خاسرة إلى ناجحة، ياليتك تتولى وزارة قطاع الأعمال، لتخليصنا مما يتعرض له المجلس من انتقادات.





واختتم: زرت الشرقية أكثر من مرة، طريق كفر صقر وبلقاس غير صالحين للسير، والمحافظة تحتاج إلى مشروع قومي لتطوير النقل.