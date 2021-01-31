السعودية تحذر مواطنيها المتواجدين بـ روسيا

أعلنت الحكومة السعودية تحذيرها لمواطنيها الموجودين في روسيا، مع استمرار المظاهرات في موسكو ومدن أخرى.





وطالبت سفارة المملكة لدى موسكو على حسابها في "تويتر" المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في روسيا "الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في روسيا بهذا الشأن".

وذكرت السفارة الرقم الهاتفي الذي يمكن لمواطني المملكة اللجوء إليه على مدار الساعة في حالات الطوارئ.

وأوقفت أجهزة الأمن أكثر من 2200 شخص شاركوا في مظاهرات اجتاحت وسط العاصمة موسكو وغيرها من المدن الروسية، تلبية لدعوة الناشط المعارض، أليكسي نافالني.

و انتقل المحتجون إلى عدة مواقع وسط العاصمة ووصلوا في نهاية المطاف إلى السجن الذي يتواجد فيه حاليا نافالني.

وكان من بين الذين اعتقلتهم الشرطة الروسية خلال تدفق المحتجين صوب السجن زوجة الناشط المعتقل، يوليا نافالنايا.

وقال حلفاء نافالني: إن الشرطة اعتقلت يوليا نافالينا، زوجة أبرز معارض للرئيس فلاديمير في احتجاج في موسكو.

وأوضحت يوليا، البالغة من العمر 40 عاما، أنها حضرت الاحتجاجات على الرغم من إصابتها بنوبة هلع في الليلة السابقة، بسبب القلق من تداعيات مشاركتها.

وأضافت "أفهم أنني أعيش في دولة ينعدم فيها القانون تمامًا. في دولة بوليسية، بدون محاكم مستقلة. في بلد يحكمه الفساد. وقالت "أود أن أعيش بشكل مختلف".

واعتقل السياسي المعارض يوم 17 يناير بعد عودته من ألمانيا إلى موسكو حيث كان يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب في روسيا الصيف الماضي ويتهم بوتين بالأمر بقتله، وهو ما ينفيه الكرملين.