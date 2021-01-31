الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الاثنين، نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة ، دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط غربا ، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .





حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية .





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

الاسكندرية 24 14

وادى النطرون 23 13

طنطا 25 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 24 14

بلطيم 24 13

مطروح 25 14

السلوم 22 13

سيوة 25 07

بورسعيد 24 13

دمياط 24 13

الزقازيق 26 14

المنصورة 25 13

الاسماعيلية 25 14

السويس 26 14

العريش 24 13

رفح 24 13

رأس سدر 24 12

نخل 22 06

نويبع 25 15

طابا 24 12

كاترين 20 03

الطور 25 10

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 10

بنى سويف 26 07

المنيا 26 07

أسيوط 26 07

سوهاج 27 07

قنا 25 07

الأقصر 26 09

أسوان 27 08

ادفو 27 08

أبوسمبل 27 10

الوادى الجديد 25 05

شلاتين 25 16

ابو رماد 24 16

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 17









أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:





العظمى الصغرى

مكة 32 21

المدينة 30 17

الرياض 23 11

المنامة 21 17

ابوظبى 23 17

الدوحة 23 16

الكويت 22 09

دمشق 15 06

بيروت 21 17

عمان 18 07

القدس 18 10

غزة 24 12

بغداد 21 07

مسقط 25 19

صنعاء 23 07

الخرطوم 34 07

طرابلس 19 14

تونس 17 13

الجزائر 18 12

الرباط 20 10





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:





العظمى الصغرى

أنقرة 11 01

اسطنبول 16 10

اسلام اباد 22 08

نيودلهى 21 08

جاكرتا 29 24

بكين 03 09-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 11 10

اثينا 16 10

روما 15 03

باريس 11 08

مدريد 16 09

برلين 01- 03-

لندن 06 04

مونتريال 07- 08-

موسكو 03- 11-

نيويورك 05- 01-

واشنطن 02 01-

نواكشوط 30 17