إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بمركز منفلوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وقع اليوم حادث تصادم ثلاث سيارات وذلك بالطريق السريع الزراعى اسيوط المنيا امام قريه الكسان التابع لبنى رافع مركز منفلوط.





على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السياره رقم 1239 ى د ر ملاكي والسياره رقم 2795 ن ب س نصف نقل والسياره رقم 6984 ى د ا نصف نقل.









أسفر الحادث عن اصابه كلا من "محمود. ص. ع" 24 عاما مقيم مركز ديروط، "رمضان. ع. ع" 25 عاما مقيم مركز منفلوط، و "ياسين. ص. ي" 24 عاما مقيم مركز منفلوط.



