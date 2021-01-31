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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| إغلاق معبر حدودي رئيسي يربط السودان بإثيوبيا.. فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا.. وتحذير قوي من الصحة السعودية

الأحد 31/يناير/2021 - 04:16 م
فريق منظمة الصحة
فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا
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دعاء أبوهشيمة
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:











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