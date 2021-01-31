نشرة أخبار العالم| إغلاق معبر حدودي رئيسي يربط السودان بإثيوبيا.. فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا.. وتحذير قوي من الصحة السعودية

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:تخوف من تكرار السيناريو الإسباني في لبنان.. واختلاف الوزراء بشأن تمديد الإغلاقشاهد .. فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا في الصينالعالم يسجل انخفاضا في إصابات ووفيات كورونا اليوميةرئيس الموساد الإسرائيلي يزور أمريكا قريبًا.. وهذا ما سيطلبه من بايدنارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ ألمانيا.. وتهديد من الحكومة للشركات المصنعة للقاحاتإغلاق معبر حدودي رئيسي يربط السودان بـ إثيوبيا.. تفاصيلدبي تطلق مبادرة عالمية لنقل لقاحات كورونا إلى الدول الناميةمفاجأة الصين الكبرى للعالم .. 7 لقاحات لكورونا في وقتٍ واحدينتظره العالم.. خطاب مرتقب لـ الرئيس الأمريكي جو بايدن غدًاارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات نافالني بروسيا إلى أكثر من 2200 شخصبعد ارتفاع إصابات كورونا.. تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن صعوبة المرحلة الحالية