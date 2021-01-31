ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة المواصفة القياسية إيزو

يأتي هذا في إطار سعى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقيادة سيادة الربان طارق شاهين للتحول إلى ميناء أخضر من خلال العمل وفقا للمعايير الدولية فى حماية البيئة.

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كما تمكنت الهيئة من رفع تصنيفها العالمي في المواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية وذلك بحصولها على شهادة ISO 45001:2018 ؛ هذا إلى جانب الانتقال من شهادة الجودةISO 9001:2015 إلى المسمى الجديد وهوISO 15001:2015، الأمر الذى تم بعد الخضوع للعديد من الأختبارات لتقييم أداء العاملين بالهيئة إبان حدوث المخاطر على أختلاف أشكالها و الحد من وجودها و التعامل أثناءها بشكل إحترافى.،مما كان من أثره التصديق على الحصول على تلك الشهادات من قبل اللجنة الدولية المانحة بكل أريحية بعد تقييم نتائج تلك الاختبارات الفعلية .





و أشار السيد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن ذلك الإنجاز إنما تم بفضل جهود السادة العاملين المسؤولين على إنجاح تلك المنظومة ، التى تتيح للهيئة مواكبة التطورات الدولية فى عالم النقل البحرى و الموانئ ، بل أنه من عظيم أثره أن أصبح ميناء الإسكندرية الآن يضاهى الموانئ الأوروبية و العالمية فى مجالات الجودة المختلفة.





يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي السيد الفريق كامل الوزير ـ وزير النقل ـ ومتابعته المستمرة لجهود ميناء الإسكندرية في كافة المجالات ومن بينهم مجالات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.



