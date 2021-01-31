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برلمان

لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني عاجل| تفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 04:24 م
التحرش
التحرش
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير، وذلك عقب إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة "هل يمكن إعادة حلم قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة؟"، لافتة إلى أن مصر كان لديها ثاني أقدم سكك حديدية فى العالم منذ 1834. 

وفي السياق نفسه، تساءلت "الجزار" لماذا توقف مشروع المهندس سليمان متولى وزير النقل الأسبق الذى تم الإعلان عنه في أبريل عام 1998م، عن إنشاء خط الإسماعيلية – رفح الحديدى؟.

ووجهت النائبة سؤالا آخر للوزير عن خطة تطوير محطات السكك الحديدية المتهالكة بين القرى والمدن الرئيسية، متابعة "وبالنسبة لطريق مطروح - واحة سيوة البرى أطالب بإذدواج الطريق وتحديد موعد تشغيله".

كما تساءلت "الجزار" قائلة "متى ينتهى طريق القاهرة – الواحات - سيوة والذى يصل لجغبوب فى ليبيا والمسمى بالطريق الدولى الجنوبى".

وفيما يتعلق بحوادث التحرش فى وسائل النقل العامة وكيفية مواجهتها، اقترحت عضو مجلس النواب،على الوزير تركيب كاميرات فى  وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومى الخاص بالشخص المتحرش، قائلة "أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا".

وتابعت عضو مجلس النواب ، قائلة "نحتاج لفض الاشتباك بين وزارتى النقل والرى بخصوص الميناء النهرى بالقناطر الخيرية الذى تكلف أكثر من 300 مليون وتم إفتتاحه أيام الرئيس الأسبق مبارك ولم يعمل حتى الآن رغم أن الدراسات المقدمة وقتها كانت تشير إلى نهضة اقتصادية بتشغيل الميناء؟".

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها ، مطالبة "بتشجير الطرق بأشجار تستهلك ماء قليل ودائم الخضرة  للمحافظة على البيئة".

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