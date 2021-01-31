ملكة جمال تعمل في مقهى بسبب التحرش.. تفاصيل

في كثير من الاحيان يمكن أن تتحول النعمة لنقمة بسبب منعدمى الضمير هذا بالضبط ما حدث مع جلنور نورتازا "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017"، والمشاركة في مسابقة " ملكة جمال كازاخستان" حاليا .





قال موقع "365info"، أن جلنور أصبحت يتيمة وتنفق على نفسها وحاليا تمر بظروف معيشية صعب مما جعلها تبحث عن فرصة عمل مناسبة للانفاق على نفسها.

كيزيلوردا . ولكن للأسف لم تتمكن من العمل فى وظيفة جيدة ليس بسبب انخفاض قدراتها وذكائها ولكن بسبب جمالها .. للأسف يصعب عليها العثور على عمل لائق، لأن النساء يشعرن بالغيرة منها، و الرجال يريدوا التحرش بها و يقدموا عروض غير لائقة اخلاقيا مما دفعها للقبول بالعمل في مطبخ أحد مقاهي مدينة





وعرض الموقع مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفتاة وهي تقوم بتقشير كميات كبيرة من الثوم وتغسل الأطباق في مطبخ أحد المقاهي التابعة لمدينة كازيلوردا وهى احدى المدن الكازاخستانية.





وبعد أن اثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى لم تنكر جلنور مشاركتها في مسابقات ملكات الجمال أو الظروف المادية الصعبة التى تمر بها والتى دفعتها للعمل فى هذه المهنة ولكنها أرادت السير في الطريق الصحيح حيث التمسك بحلمها دون التخلى عن مبادئها .





وبالرغم من أن الاستعدادات التى تقوم بها للمشاركة فى مسابقة ملكة جمال كازاخستان وما يتطلبه ذلك من الاعتناء بالجمال والمظهر والراحة إلا أنها تعمل بمهنة متناقضة تماما مع طبيعية المرحلة التى تمر بها ولكنها لم تجد فرصة عمل مناسبة غيرها لذا قبلت " جلنور " تحدى الحياة.





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