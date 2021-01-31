الأسطورة 2 .. شبيه محمد رمضان يروي لـ صدى البلد سر عشقه لـ نمبر وان

الأسطورة ونمير وان ألقاب عديدة نالها النجم "محمد رمضان"، خلال مسيرته الفنية والغنائية، واستطاع من خلالها حصاد أكبر قدر من الشهرة والنجاح، ليتخذه البعض مثلهم الأعلى وخاصة إذا كان هناك شبه كبير بينهم وبين الفنان "محمد رمضان"، كما فعل الشاب علاء احمد" شبيه "محمد رمضان".





بملامح تتشابه بشدة مع الفنان "محمد رمضان"، يعيش " علاء أحمد" شاب بعمر 20 عاماً، حالة من الانسجام مع شخصية الفنان "محمد رمضان"، ليصبح نسخة طبق الأصل في تصرفاته وأفعاله وحركاته الشهيرة لكونه ايقونته الفنية المحببة إلى قلبه، لينتاب "علاء " الفخر بسبب الشبه بينه وبين الأسطورة " رمضان".





وتتجلى أوجه الشبه بين "علاء" الطالب بأحد المعاهد الفنية ، والنجم "محمد رمضان"، في ملامح الوجه خاصة عندما يقوم بتقليد حركاته المعروفة، ليكتسب شهرة من هذا الأمر ويصبح أحد نجوم التيك توك خلال فترة وجيزة من ظهوره.





وبحسب تعبير "علاء أحمد" لموقع "صدى البلد"، بدأ أصدقاؤه يلاحظون أوجه التشابه بينه وبين "محمد رمضان" حين أذيع مسلسل "ابن الحلال " والأسطورة"، ليصبح " علاء" عاشق للنجم التلفزيوني ويقدم على تقليده وإتقان حركاته لحبه الشديد له و لشخصيته.





ويحب "علاء" شخصية "محمد رمضان"، و يراه إنسان ناجح لا يكترث إلى حديث من حوله، ويستمر في تفوقه بالمجال الفني بالرغم من وجود أعداء كثر لنجاحه الكبير الذي وصل إلى أنحاء العالم، بحسب وصف " علاء احمد".





ويتعرض "علاء" ابن منطقة شبرا الخيمة، للتنمر عبر السوشيال ميديا لكونه شبيه ل"محمد رمضان"، خاصة بعد نشر فيديوهات له يقلد فيها الفنان " رمضان"، إلا أنه لا يكترث لهذا التنمر و الانتقادات الموجهة إليه لإيمانه بنفسه و بنجاحه.





وتملكت " علاء" حالة من السعادة بعد أن رد الفنان "محمد رمضان"، على أحد تعليقاته، ليعده " رمضان" بلقائه في أقرب وقت ممكن، ليحقق حلم الشاب الطموح في رؤيته والتحدث معه بشكل مباشر و التقاط الصور معه.





وبعد أن ذاع صيت "علاء" لكونه شبيها للنجم "محمد رمضان"، عرض عليه تقديم إعلانات و اعمال فنية بسيطة، ليبدأ مشواره في المجال الفني متخذا شبه " محمد رمضان" سبيلا للنجاح والشهرة عبر فضاء مواقع التواصل.





ويتمنى " علاء" أن يؤدي أحد الأدوار الفنية أمام النجم " محمد رمضان"، في أي عمل قادم له ، لكون هذا الأمر أحد أحلام "علاء" التي يراها البعض مستحيلة ولن تتحقق على أرض الواقع، وبالرغم من تلك الاحباطات ينتاب " علاء" إحساس بأنه سيلقى النجم "محمد رمضان" قريبا وسيقدم أحد الأعمال الفنية معه.