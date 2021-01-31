أخبار الفن | خالد يوسف يعلن إصابته بـ فيروس كورونا .. غادة رجب تستقبل مولودتها الأولى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا.





فاجأت الفنانة القديرة ميمي جمال الجميع بإعلان خبر اعتزالها المفاجئ، من خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج بعد مشوار طويل امتدت الى أكثر من 40 عامًا.





وجهت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رسالة لوالدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





حلّ الفنان محمد نجاتي، ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري، لتكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحًا ونسب مشاهدة عالية.



