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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: مشروع الدراجات التشاركية يساعد على التباعد الاجتماعي للطلاب

الأحد 31/يناير/2021 - 04:39 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع الدراجات التشاركية، بحضو الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، و غادة أحمدين، مساعد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والمهندس عويس مخيمر، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وأعضاء مجلس الإدارة .

أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم من أولى الجامعات المصرية التي تبنت مشروع استدامة النقل من خلال إنشاء منصات لمشروع الدراجات التشاركية داخل الحرم الجامعي والتي توفر طريقة انتقال آمنة وصحية وصديقة للبيئة، وأيضًا يسهل الاشتراك بها عن طريق كروت إلكترونية مسبقة الدفع مما يساعد على انتشار ثقافة استدامة النقل بين طلاب الجامعة .

وأضاف "شديد" أن الجامعة قد استكملت البنية التحتية الأساسية للمشروع من منصات الدراجات وكروت مسبقة الدفع ومقر أساسي للمشروع، مشيرًا لمشاركة عدد من الأسر الطلابية في التوعية والإعلان والترويج للمشروع وسط طلاب الجامعة، وأيضًا اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات المطلوبة لتأمين منصات الدراجات المشاركة في المشروع، واستحداث باقات شحن متنوعة للكارت الإلكتروني بما يتوافق مع استخدامات الطلاب لدراجات المشروع.


شهد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، يرافقه  الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة، بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية. 

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، خلال الفترة من السبت ٢٠٢١/١/٣٠ وحتى الأحد ٢٠٢١/١/٣١ بحضور  الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، الدكتور والدكتور  وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة.

حاضر خلالها  د. محمد أبو الغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، والدكتورة  مني أحمد العزوني المحاضر بشعبة التدريب العلمي بالهيئة.

ورحّب الدكتور أحمد جابر شديد بالحضور ، مؤكدًا على حرص الجامعة لتنظيم هذه الفعاليات لتحقيق الإستفادة القصوى لأبنائه الطلاب في كافة المجالات والتي سيكون لها أثر بالغ خلال حياتهم العملية مستقبلا.

كما وجّه الدكتور  خالد عطالله الطلاب بالالتزام خلال يومي الدورة التدريبية للحصول علي شهادة معتمدة من الهيئة والجامعة، مشيرا إلى أهميتها للطالب مما جعل الجامعة تسعى لحصول الطلاب عليها بشكل مجاني .
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