رئيس جامعة الفيوم: مشروع الدراجات التشاركية يساعد على التباعد الاجتماعي للطلاب

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع الدراجات التشاركية، بحضو الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، و غادة أحمدين، مساعد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والمهندس عويس مخيمر، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وأعضاء مجلس الإدارة .





أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم من أولى الجامعات المصرية التي تبنت مشروع استدامة النقل من خلال إنشاء منصات لمشروع الدراجات التشاركية داخل الحرم الجامعي والتي توفر طريقة انتقال آمنة وصحية وصديقة للبيئة، وأيضًا يسهل الاشتراك بها عن طريق كروت إلكترونية مسبقة الدفع مما يساعد على انتشار ثقافة استدامة النقل بين طلاب الجامعة .





وأضاف "شديد" أن الجامعة قد استكملت البنية التحتية الأساسية للمشروع من منصات الدراجات وكروت مسبقة الدفع ومقر أساسي للمشروع، مشيرًا لمشاركة عدد من الأسر الطلابية في التوعية والإعلان والترويج للمشروع وسط طلاب الجامعة، وأيضًا اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات المطلوبة لتأمين منصات الدراجات المشاركة في المشروع، واستحداث باقات شحن متنوعة للكارت الإلكتروني بما يتوافق مع استخدامات الطلاب لدراجات المشروع.









شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة، بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.