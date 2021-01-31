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برلمان

وزير النقل للنواب: وضعنا خطة مستقبلية من أجل التطوير وفقا لإمكانيات الدولة المتاحة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:46 م
وزير النقل
وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
عقب  وزير النقل  المهندس كامل الوزير على عدد من الملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، موجها الشكر للنواب على حفاوة الاستقبال، معربا عن تمنياته بالعمل معا من أجل تحقيق كل مطالب النواب التي تعكس مطالب المواطنين.

واشار كامل الوزير  إلى أنه تابع كل المشاكل المطروحة بالجلسة سيعمل خلال المرحلة المقبلة على حلها وخصوصا أن أغلبها موضوعة في التخطيط المستقبلي لعمل الوزارة، موضحا أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية من أجل تطوير وبإمكانيات الدولة المتاحة.

واشار إلى أنه يقوم بالضغط على وزارة التخطيط لمحاولة الحصول على المزيد من الميزانية لعمل العديد من المشروعات بحكم أن وزارته وزارة خدمية في المقام الأول.

ووعد الوزير بالإنتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024 وبحسب المخطط لها، منوها إلى أن الوزارة تقوم بدفع التعويضات لمن يتم الإخلاء لهم من بيوتهم نتيجة للاستفادة منها في توسيع المشروعات ولن ننقل أحد إلى مخيمات أو غيرها ولكن نحن حريصون على نقلهم إلى المكان المخصص لهم.

وأكد أنه سيقوم بالرد على طلبات النواب كتابة كل في مجال مشكلته ومشكلة دائراته، مشيرا إلى أنه سيعمل على مدار الساعة من أجل المواطنين.
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