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النائبة أمل سلامة: 86% من المصريات يتعرضن للعنف والضرب.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 04:39 م
العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
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نورهان رأفت
أكدت النائبة أمل سلامة ، المتقدمة بقانون العقوبة لـ "ضرب الزوجات" بالبرلمان ، أن هناك احصائية تشير إلى أن 86 % من الزوجات المصريات ، يتعرضن للعنف والضرب ، موضحة أن القانون يهدف للحد من إهانة الزوجات ، وليس لزيادة نسب الطلاق .

وأضافت النائبة أمل سلامة ، خلال استضافتها في برنامج "ست الستات" ، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أنها بمجرد طرحها للقانون ، تفجأت بكم هائل من الشكاوي على صفحتها ، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة يدعم بشدة القانون ، ومن المنتظر موافقة 60 نائبا على القانون لمناقشته .

وتابعت : حتى لو القانون متفعلش فأنا يكفيني شرف المحاولة ، لافتة إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة علي القانون أن يضم لقانون الأسرة .

وفي ذات السياق ، أكدت إحصائية حديثة صادرة عن محاكم الأسرة أن 66% من الزوجات اللاتى يعتدين على أزواجهن بالضرب يتقدمن بطلبات طلاق وخلع للخلاص من هؤﻻء اﻷزواج الذين لم يجدوا أمامهم سبيلا آخر للرد على العنف الذى تعرضوا له على أيدى زوجاتهم سوى اللجوء إلى انذارات الطاعة ودعاوى نشوز والتى بلغت - بحسب اﻹحصائية - ٦ آلاف دعوى.

وكشفت الإحصائية عن اﻷساليب واﻷدوات التى تستخدمها الزوجات فى ضرب أزواجهن حيث أظهرت أنهن عادة ما يلجأن إلى استخدام "الحزام والدبابيس واﻷسلحة البيضاء وأدوات المنزل والحذاء واليد وأحيانا يلجئن للعض ووضع الحبوب المنومة لأزواجهن كى يتمكن من ضربهن أو حرقهن.

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