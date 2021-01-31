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حوادث

السجن 10 سنوات لعامل ونجار لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية

الأحد 31/يناير/2021 - 04:46 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد العيسوى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة نجار وعامل بمزرعة فراخ، بالسجن  10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وترويجهما على عملائهما بمركز ديرب نجم.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بقيام المقدم محمد الفرماوى،والرائد محمد عبد اللطيف أبو شعيشع،  بفرع  الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، بضبط "  م م ع" 27 سنة عامل بمزرعة فراخ، و" أ ع ا" 31 سنة نجار  مقيمان الصوينى مركز ديرب نجم،لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش داخل السيارة بقصد الإتجار على عملائهما.

تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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