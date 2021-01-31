حنفي جبالي يحيل بيان وزير النقل للجنة المختصة لدراسته

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى اللجان المختصة كل فى مجاله، لدراسة البيان وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بعدما إنتهى الوزير كامل الوزير، من التعقيب على ردود النواب على بيانه الذى سبق وألقاه الوزير اليوم عن أداء وزارته أمام الجلسة العامة.





وكان الفريق كامل الوزير أكد أن هناك استخدام للتقنيات الحديثة في اعادة تطوير الاسفلت من خلال معدات حديثة وذلك لتقليل التكلفة وعدم تلوث البيئة، وسيتم التوسع في هذه التقنية الحديثة، مشيرا إلي أنه تم رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات.





وأضاف خلال إلقائه بيانه أمام مجلس النواب تنظيم تطبيق منظومة النقل الذكي وتم التخطيط لاستخدامها علي 21 طريق من خلال شركة وطنية مصرية.





ولفت إلي أن الربط مع دول الجوار أصبح في الظروف الحالية وما يحدث في المحيط الاقليمي ضرورة وتم البدء بطريق كيب تاون المار ب 9 دول أفريقية، والطريق الدولي الساحلي من السلوم حتي بني غازي، وانشاء طريق مصر تشاد مرورا بليبيا.





وعن مشروعات السكك الحديدة تم وضع خطة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية وانشاء شبكة للخطوط الكهربائية وربطهما معا، حيث أن تطوير السكة الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه من خلال تطوير الخطوط والاشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري.

وكشف عن أن الأمر يسير نحو تطوير خطوط السكك الحديدية القديمة ازدواج ووصلات جديد واشارات وعمل مواني جافة وربطها من خلال وصلات جديدة بالشبكة الحالية.





وتشمل عناصر الخطة أيضا ربط خطوط السكك الحديدية بالمونوريل والقطار الكهربائي وشبكات المترو حتي يكون لدينا منظومة نقل متطورة.

وقال أن هناك توجيه من الرئيس لانشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية وننسق مع كل الشركات الوطنية المتخصصة التي تعمل في مجال السكك الحديدية لكي نصنع قضبان السكك الحديدية ونوفر العملة الصعبة ونخلق فرص عمل جديدة.





وأكد أن المخطط تطوير 180 محطة مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من 176، فضلا عن تطوير الورش.





وعن تطوير العربات قال أن تم تطوير 200 عربة ركاب درجة ثالثة، و90 عربة مكيفة وتم التعاقد علي 200 عربة نوم جديدة من أسبانيا، فضلا عن 6 قطارات كاملة جديدة سيصل أولها في شهر يونيو، وتم التعاقد علي 131 عربة بضائع مع مصنع سيماف ببني سويف.





وكشف عن منطقة برديس أصبحت منطقة تنموية بنخطط خط عرضي من أسوان حتي برديس بطول 325 كيلومتر





وتابع الفريق كامل الوزير أن هناك نقله نوعية في مجال الانفاق والقطارات الكهربائية وذلك من خلال انشاء القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور مرورا بالعاشر من رمضان وحتي العاصمة الادارية، والمونوريل من يوسف عباس وحتي العاصمة الادارية.





كما تشهد النقلة النوعية في مجال القطارات الكهربائية شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 1775 بتكلفة 3 مليار دولار شاملة توريد 5 قطارات وصيانة واصلاح لمدة 15 عاما، وقد تم التعاقد علي خط العلمين العين السخنة بطول 460 كيلومتر.





واستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق بالخط الثالث للمترو والخط الرابع بدءا من حي الاشجار بمدينة 6 أكتوبر حتي مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، والخط الخامس من الخصوص حتي المعادي الجديدة، كما نعمل علي تطوير الخطين الأول والثاني للمترو.





وكشف عن تنفيذ مشروعات لمترو الانفاق بالاسكندرية ومن المتوقع في شهر أبريل المقبل أن يكون هناك تحالف للعمل علي انشاء مترو أبو قير، فضلا عن تطوير ترام الرمل.