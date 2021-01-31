وزير النقل يكشف تفاصيل تعويض المتضريين من توسعات الطريق الدائري

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب توسعات الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.









وقال وزير النقل في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان : لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو شقة بديلة، ونحن حريصون على الأهالي.





وأكد، أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، مضيفا: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقه.





ووعد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها،: "المحافظات كلها زي بعضها الصعيد زي وجه بحري".





وقال الوزير: لا ندخر جزء في تنفيذ كافة المشروعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء في مشروعات جديدة.





وتابع: نشتغل 24 ساعة كل المطالب سيتم تنفيذها، مؤكدا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل 2024.، مؤكدا أن كل المزلقانات سيكون لها كباري من أجل الحفاظ على صحة المواطنين