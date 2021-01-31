ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير النقل يكشف تفاصيل تعويض المتضريين من توسعات الطريق الدائري

الأحد 31/يناير/2021 - 04:55 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلن كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب توسعات الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.


وقال وزير النقل في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو شقة بديلة،  ونحن حريصون على الأهالي.

وأكد، أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، مضيفا: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقه.

ووعد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها،: "المحافظات كلها زي بعضها الصعيد زي وجه بحري".

وقال الوزير: لا ندخر جزء في تنفيذ كافة المشروعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء في مشروعات جديدة.

وتابع: نشتغل 24 ساعة كل المطالب سيتم تنفيذها، مؤكدا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل 2024.، مؤكدا أن كل المزلقانات سيكون لها كباري من أجل الحفاظ على صحة المواطنين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري في ديسمبر 2021

والله ما هزعل.. كامل الوزير: من حق أي مواطن يسألني جبت الفلوس دي منين.. فيديو

وزير النقل: من حق أي مواطن يسألني «جبت الفلوس دي منين؟»

متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة

وزير النقل: اتخذنا الإجراءات لعدم تضرر سكان الزمالك من حفر المترو.. فيديو

جولة مفاجئة.. وزير النقل يتفقد مشاريع الطرق والكباري والسكة الحديد بعدد من محافظات الوجه البحري والدلتا

ترشيحاتنا

بينهم 3 حالات خطرة.. إصابة 5 وتهشم 3 سيارات في سقوط شجرة ضخمة بالمهندسين.. صور

دراسة جديدة: أوميجا 3 تحمي من الموت بسبب كورونا

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى تجديد جواز سفر عمرو واكد

العالم يسجل انخفاضا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

قتل بحار.. طلب عاجل للنيابة البحرينية بالملاحقة الجنائية لمسئولين في قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه