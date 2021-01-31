خطوط للنشر تطرح النسخة العربية لـ«متحف الرواية الأبدية»

تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر ٬ الطبعة العربية لرواية «متحف الرواية الأبدية»٬ من تأليف ماسيدونيو فرنانديز، وترجمة طارق فراج.





ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية: «ستحتوي الرواية المكتوبة من منظور اللانهاية على بعض المقدمات غير العادية: كل شيء هو التكرار "غنت لي امرأة رومانية ذات مرة جملة من الموسيقى الشعبية، ومنذ ذلك الحين وجِدَت عشرات المرات في أعمال مختلفة من ملحنين مختلفين خلال الأربعمائة سنة الماضية، بلا شك: الأشياء لا تبدأ؛ أو لا تبدأ عندما يتم إنشاؤها، أو العالم خُلق قديمًا"؛ مما يعني أنه لا يوجد شيء اسمه الموت؛ مما يعني أنه لا يوجد شيء اسمه الذات؛ ولذلك من المستحيل التمييز بين المستويات المختلفة للواقع، كلها حقيقية؛ أي صورة في العقل هي حقيقة، قادرة على الحياة.





لكن الأبدي، بالطبع، ليس صحيحًا تمامًا، اللانهائي هو اختراع، ويدرك ماسيدونيو هذا أيضًا، بالميتافيزيقي يحاول مواساة نفسه، إنه عازم على بناء عالم داخلي قوي للغاية بحيث لا يمكن للواقع أن يمتلك قوة الحزن أو الاستحالة أو التقييد بالنسبة له، كما هو الحال بالنسبة لشخص لم ينجح في بناء أفكار مدهشة لترافقه بشكل دائم».



