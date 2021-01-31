لإنشاء موقف إقليمي للسيارات.. أسامة القاضي يتفقد عددا من المواقع بالمنيا الجديدة لتنفيذ المشروع

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا صباح اليوم عددا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة، لبحث إنشاء موقف إقليمي للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي لدراسة الاستفادة منها.





ورافق المحافظ، المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.





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يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال المحافظ، إن محافظة المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها في ملف إنشاء مواقف للسيارات، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمي يربط بين محافظة المنيا وباقى المحافظات، في منطقة زهراء المنيا الجديدة، مما يحقق هدفين مهمين لمحافظة المنيا، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثاني زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.





كما تفقد المحافظ، عددا من الأراضي لبحث كيفية استغلالها بالتعاون مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لخدمة المواطنين في محافظة المنيا، حيث تم تفقد قطعة أرض لعمل حديقة في مدخل مدينة المنيا الجديدة، تخدم أهالي المنطقة، وبحث المحافظ كيفية استغلالها لتكون على الشكل اللائق لتناسب التطور الحضاري للمدينة.





كما تفقد المحافظ خلال جولته، عددا من الطرق التي يجري رصفها في منطقة زهراء المنيا الجديدة وكمين الصفا وطريق ال5 كيلو، حيث يجرى أعمال رفع كفاءة الطرق وعمل ازدواج لها، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.





من جابها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.



