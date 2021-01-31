عيناك تقول كل شيء.. مها الصغير تسترجع ذكرياتها مع والدها

استرجعت الاعلامية مها الصغير ذكرياتها مع والدها الراحل خبير التجميل محمد الصغير.





ونشرت مها الصغبر صورة لوالدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة: " عيناك تقول كل شيء.. احبك يا ملكي".





كان الفنان احمد السقا اعلن الجمعة الماضي، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.







