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أخبار البلد

عيناك تقول كل شيء.. مها الصغير تسترجع ذكرياتها مع والدها

الأحد 31/يناير/2021 - 05:05 م
مها الصغير
مها الصغير
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مصطفى كرم
استرجعت الاعلامية مها الصغير ذكرياتها مع والدها الراحل خبير التجميل محمد الصغير.

ونشرت مها الصغبر صورة لوالدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة: " عيناك تقول كل شيء.. احبك يا ملكي".

كان الفنان احمد السقا اعلن الجمعة الماضي، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.


ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".
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