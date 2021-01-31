قصة قتل زينة اللبنانية.. خنقها زوجها حتى الموت بعد رفعها دعوى طلاق

في جريمة بشعة هزت المجتمع اللبناني، خنق زوج عديم الرحمة زوجته وتدعى " زينة كنجو" في مشهد مؤلم شهدت أركان منزلهما عليها مساء أمس السبت، لتحول تلك الفدية إلى المدعي العام لتحقيق في تفاصيلها.

ووفقا لصحيفة لبنا 24، وقعت الجريمة بمنطقة البيرة بشمال لبنان، حيث كانت الضحية " زينة" تعرضت مسبقا لعنف منزلي من قبل زوجها المتهم بقتلها حاليا، وقدمت دعوى أمام القضاء بشأن هذا الاعتداء، حيث كانت في انتظر حصولها على الطلاق، قبل أن تسقط قتيلة بين يد زوجها بعد أن استدراجها إلى منزلهما، لارتكاب جريمته النكراء.

وفور قتل الزوج لزوجته " زينة"، لاء بالفرار للهروب من فعلته الشنيعة بعد خنقه لزوجته وإزهاق روحها في منزل الزوجية الذي هدم بعد قيام المتهم بجريمة قتله المأساوية في حق زوجته القتيلة.

وبعد اكتشاف الجريمة من قبل. الشرطة اللبنانية، يباشر المدعي العام في بيروت القاضي زياد ابو حيدر التحقيقات حول ملابسات تلك الجريمة القاتمة وذلك في ظل تفشي العنف الأسري بلبنان