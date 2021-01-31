وفاة مدير عام إدارة شبرا الخيمة التعليمية السابق بـ كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اليوم الأحد وفاة سنية فؤاد مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة الأسبق إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومن المقرر أن تقام مراسم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.









وقال مصدر بالتربية والتعليم بالمحافظة إن الفقيدة أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم حجزها منذ 15 يوما بإحدى المستشفيات حتى وافتها المنية اليوم.





من جانبه نعى جمال العربى وزير التربية والتعليم الأسبق المتوفاه قائلا: افتقدنا شخصية متميزة وواعية أعطت بوعيها وحكمتها وثقافتها وملاكاتها نموذجا للقيادة الناجحة وحسن الإدارة لافتا بأنها كانت متفردة فى أدائها وشخصيتها ومحبتها للآخرين وتقدم العربى بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، استهلها بتفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تحرير 12813 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 3 يناير الماضي، وتم ذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والأحياء وإدارة مرور القليوبية.





وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.