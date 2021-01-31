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برلمان

وزير البترول أمام النواب: توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة في 7 شهور

الأحد 31/يناير/2021 - 05:11 م
وزير البترول
وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال وزير البترول المهندس طارق الملا، إنه تم تحقيق معدلات غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي على مدار 40 عامًا، منها 60% خلال 25 عامًا، و40% خلال 5 سنوات فقط.

وأضاف "الملا"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ يوليو 2015، إلي 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.
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