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بين الناس

بتهاجم الأطفال.. أهالي قرية ترسا يستغيثون من الكلاب الضالة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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منار نور
يستغيث أهالي قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية من انتشار الكلاب الضاله في الشوارع.

وقال اشرف علي احد سكان المنطقة عبر خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، ان الكلاب الضالة تهاجم الاطفال، ويزداد اعدادها يوما بعد يوم . 

وناشد الأهالي، المسئولين بالوحدات البيطرية والوحدة المحلية بمركز طوخ، العمل على حل هذه المشكلة رائفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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