بتهاجم الأطفال.. أهالي قرية ترسا يستغيثون من الكلاب الضالة

يستغيث أهالي قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية من انتشار الكلاب الضاله في الشوارع.





وقال اشرف علي احد سكان المنطقة عبر خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، ان الكلاب الضالة تهاجم الاطفال، ويزداد اعدادها يوما بعد يوم .





وناشد الأهالي، المسئولين بالوحدات البيطرية والوحدة المحلية بمركز طوخ، العمل على حل هذه المشكلة رائفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.





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