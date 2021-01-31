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حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بقليوب

الأحد 31/يناير/2021 - 05:31 م
مشاجرة
مشاجرة
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إبراهيم الهوارى
أصيب شخصان في مشاجرة بمدينة قليوب بسبب الخلافات العائلية حيث تعدى كلاهما على الآخر خلال جلسة لإنهاء الخلافات الزوجية لشقيقة إحداهما مع زوجها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية بلقس مركز قليوب.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبالفحص تبين أنها حدثت بين "سلام ج ع"، 26 سنة، ومصاب، بجرح نافذ بالصدر، و"خلف ا م"، 33 سنة، وزوج شقيقة الأول ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

وكان ذلك أثناء تواجدهما بمنزل الثاني لإنهاء خلاف عائلي، إذ حدثت مشادة تطورت لمشاجرة تعدى كل منهما على الآخر بالضرب، فيما تعدى الثاني على الأول بمطواة أخذها منه وتعدى عليه هو الآخر محدثين ما بهما من إصابات.

وضُبط الطرفان وتم تحويلهما لمستشفى قليوب لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات.

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