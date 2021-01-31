مياة البحيرة تنقل تجربة مدرستها الفنية لمياة الإسكندرية

استقبل اليوم، المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، كلا من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بمقر المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تمهيدا لإنشاء فصول لدراسة تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدرسة طوسون الثانوية الصناعية العسكرية بالإسكندرية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.





ورافق رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة والإسكندرية، فى جولتهم داخل المدرسة والورش الفنية الملحقة بها، كلا من: (الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والنائب إيهاب أبو كليلة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة)، للتعرف على آليات العمل داخل المدرسة والمناهج الدراسية والتخصصات الفنية.





وقال رئيس شركة مياه البحيرة، أن المدرسة الفنية بالبحيرة تم تأسيسها عام 2009، وإختيار أفضل النماذج والكفاءات من المعلمين و المهندسين و الكيمائيين للتدريس للطلاب.

وأوضح أن المدرسة ضمت أوائل الشهادات الاعدادية بعد إجراء الاختبارات اللازمة لقبولهم و قد تخرج من المدرسة عدد تسعة دفعات، وكان لطلاب المدرسة نصيبا سنويا من مراكز أوائل التعليم الفنى على مستوى الجمهورية.





وأعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه جارى نقل التجربة لحيز التنفيذ بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتلبية احتياجات شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية من العمالة الفنية المدربة.





وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن المدارس الفنية تعد إحدى الأدوات الهامة للاستثمار فى العنصر البشرى، وبناء القدرات، وتحسين كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مجالى التشغيل والصيانة.



