وزير الصحة السعودي يحذر من أصعب فترة بالمملكة





حذر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن الكثير من دول العالم تعيش موجة ثانية من جائحة كورونا، مشددا على أن "الموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها".





وقال الربيعة، إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا بمنتهى الجدية، لافتا إلى أنه تم رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بـكورونا في السعودية.





كما أضاف في كلمة له: "تلاحظون أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".





وأرجع الارتفاع بعدد الإصابات للتجمعات والتراخي في التدابير، محذرًا من أن عدم الالتزام "سيضطرنا لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".



