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أخبار العالم

خبير بالصحة العالمية يقدم نصائح مهمة لمواجهة سلالات كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 05:27 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشف رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك راين، أن الطريقة التي تنتقل بها السلالات المتحورة من فيروس كورونا لم تتغير.

وقال إن هناك ضرورة قصوى للالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي طالما يتم تطبيقها حول العالم منذ بدء الجائحة، حيث تعتبر خط الدفاع الأول أمام الفيروس وتحوراته.

وشرح أنه من الطبيعي أن تتعرض الفيروسات لتحورات في رمزها الوراثي، إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن يعني بأن سلوك الفيروس سيتغير، فهذا يحدث طوال الوقت بين البشر.

وأضاف: "حيث إن لدينا رموزا وراثية مختلفة.. ولهذا نبدو مختلفين ونتصرف بطريقة مختلفة.. وهذا لا يعني أننا مختلفون جذريًا".

وبتطبيق تلك النظرية على فيروس كورونا، بحسب رايان، "فإن هذه السلالات المتحورة لا تختلف عن بعضها اختلافًا جذريًا ولا عن عائلة الفيروس الأصلي.. لكنها ربما تختلف في الطريقة التي تلتصق فيها بالخلية البشرية، أو بطريقة تكاثرها بنجاح داخل الجسم البشري".

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