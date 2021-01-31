سترة صوف.. الفاشونيستا روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت روان بن حسين، بإطلالة كاجوال مرتدية سترة صوف باللون الابيص وبنطلون جينز يبرز رشاقتها، ورفعت شعرها البني للخلف بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روان بن حسين في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها وعلقت روان علي الصورة قائلة "سنة جديدة و خزانة ملابس جديدة🔥".









وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.









وذكرت العديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها أيضا بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن.









وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".









وقال المدعي العام سيمون موغان: "ليس هناك ما يمنع المدعى عليها من القدوم من دبي سوى أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي".









وحسب آخر المستجدات على القضية فقد منعت روان بن حسين التي نفت تهم المطاردة والاعتداء والإضرار بالممتلكات من الاتصال بطليقها المقريف أو الذهاب إلى منزله.









يذكر أن روان بن حسين أعلنت طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.



