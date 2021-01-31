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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل أشعل النيران في نفسه بالخانكة

الأحد 31/يناير/2021 - 06:19 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
أمر أحمد النويشي رئيس نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة عامل بلاستيك أشعل النيران في نفسه لقيام زوجته بترك منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات وذلك عقب ورود التقرير الخاص ببيان سبب الوفاة. 


كما أمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي عن الواقعة وإستدعاء الزوجة وأهليتها حول الواقعة.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "محمد ط س" 20 سنة عامل بمصنع بلاستيك مقيم دائرة مركز الخانكة مصابا بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين وأجزاء من الفخذين وتوفى على إثرها.

وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة  لموقع البلاغ وتبين من التحريات على أثر خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته عاد من عمله وجدها  تركت  المنزل بعدما قامت بالاستعانة بأفراد أسرتها فى نقل أثاث وعفش المسكن  وكافة المنقولات.

وقام علي أثر ذلك  بالنزول إلى الشارع وسكب على ملابسه مادة مشتعلة للتخلص من حياته وتحرر محضر بالواقعة واصدرت النيابة العامة قرارها السابق.
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