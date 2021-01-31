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فن

بعد عرضه بـ 21 عاما.. أفيه علاء ولى الدين غير مشهدا كاملا فى عبود على الحدود

الأحد 31/يناير/2021 - 05:45 م
فيلم عبود على الحدود
فيلم عبود على الحدود
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج مجدى الهوارى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلم عبود على الحدود والذى مر على عرضه 21 عاما. 

وقال مجدى: "من المواقف اللذيذة اللي فيها كمان كريزة ضحك افتكر يوم التصوير في مدرسة الصاعقة واثناء مشهد مركز التدريب كان المفروض شريف عرفه يشوف تدريبات الصاعقة علي طول وان الباص ده مجرد يوصلنا للساحة علشان نبدء التصوير بعد ماعلاء ولي الدين رحمة الله عليه قال اعلي افيه لما شاف رجال الصاعقة وهما بيتدربوا طبعا كلنا ضحكنا وقررنا ناخد المشهد من اول لحظة الوصول وليس من بداية التدريبات"

واضاف مجدى : "مين فاكر الافيه ده !؟ اللي كان لازم #احمدحلمي و #كريم_عبد_العزيز يمسكوا نفسهم لان المشهد ده مينفعش يتعاد لاننا لازم نعيد كل تدريبات الصاعقة وده شيء مستحيل وكنا بدل منقول ستاتد باي كنا بنقول وقف ضحك ايه اللي قاله عبود في المشهد ده اول ماشاف تدريبات مدرسة الصاعقة !؟. 
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