بريطانيا تمنح سكان هونج كونج جنسيتها.. لهذا السبب

تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونج كونج اعتبارًا من اليوم الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية، وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونًا جديدًا للأمن بالمدينة التي تعد مركزًا ماليًا آسيويًا.





يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونج كونج أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارًا من اليوم الأحد.





وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونج كونج.





وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا.



