التخطيط تعلن تخريج الدفعة السابعة لماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة أسلسكا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخريج الدفعة السابعة لحملة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا بمصر، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي مع جامعة اسلسكا بباريس لإنشاء فرع جامعة اسلسكا بمصر، والذي تلتزم الجامعة بمقتضاه بتوفير 1500 منحة لتدريب الموظف حكومي.





أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدفعة السابعة شهدت تخريج ۳۱ طالب وطالبة يمثلون ۱۱ وزارة، ومحافظتي المنوفية والمنيا، متابعة أن محافظة المنوفية استأثرت بالنسبة الأعلى من الخريجين بعدد ثمانية خريجين، لتحظي الإناث على النسبة الأكبر منهم.





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وأشارت السعيد إلي أن الدفعة الثامنة من الدارسين أوشكت علي التخرج، حيث بدأت الدفعة التاسعة مرحلة الدراسة خلال يناير الجاري، موضحة أن الدفعات المتبقية من البرنامج وفقًا للبروتوكول تبلغ 3 دفعات بعدد 450 منحة من إجمالي 1500 منحة يستهدفها البرنامج.





وتابعت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الكوادر العاملة بالجهاز الإداري بالدولة، وكذا في ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه، لإتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.





وأكدت السعيد حرص الدولة علي الاستثمار في البشر باعتبارهم أساس عملية التنمية، حيث تتبني الدولة المصرية خطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والمنح التى تقدمها الدولة تتم بالشراكة مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية.





جدير بالذكر أن الدراسة في البرنامج تتضمن دراسة مواد المحاسبة للمديرين، طرق البحث في الأعمال للمديرين، إدارة مؤقتة، اقتصاديات، مشروع ميداني، ادارة مالية، إدارة الموارد البشرية، القيادة، نظام إدارة المعلومات، إدارة التسويق، مبادئ الحوكمة، مبادئ ريادة الأعمال، ادارة مشروع، المالية العامة، التحليل الكمي للأعمال، الإدارة الاستراتيجية.