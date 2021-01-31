الملا أمام النواب: إنشاء 42 مستودعا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه

قال طارق الملا وزير البترول إنه تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.2 مليون وحدة سنويا ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حوالي 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من 40 عاما.









وأضاف الملا - خلال كلمته امام مجلس النواب- أنه تم توصيل 40 % منها خلال الخمس سنوات الماضية.









وكشف أنه تم تحويل محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي ما ادى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية.









وأوضح انه تم إنشاء 42 مستودعا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.