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حوادث

وزير الدفاع مهنأ الداخلية بعيد الشرطة: معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد فصول النضال الوطنى

الأحد 31/يناير/2021 - 05:39 م
وزيرا الدفاع والداخلية
وزيرا الدفاع والداخلية
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مصطفى الرماح
إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأحد  بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - ووفد من كبار قادة القوات المسلحة - لتقديم التهنئة ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد الشرطة.
 
وأكد الفريق أول محمد زكى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى - أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق إحدى فصول النضال الوطنى التى ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود، وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة فى وجدان الوطنية المصرية.. سيذكر التاريخ بكل الإعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وإستقراره.
 
من جانبة أكد وزير الداخلية - أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات ، كانت وستظل رمزًا لكبرياء الوطن ، وموضع إعتزاز وتقدير جموع المصريين ، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطنى فى تدعيم ركائز الأمن والإستقرار فى كافة ربوع البلاد .. يشاركون أشقائهم فى القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه .. يعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك..  يقدمون نموذجًا يُحتذى به فى الإلتزام والإنضباط ..رجال صدقت عزائمهم .. يبذلون أرواحهم ودمائهم فداءً لوطنهم.

وزير الدفاع مهنأ الداخلية بعيد الشرطة: معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد فصول النضال الوطنى
وزير الدفاع مهنأ الداخلية بعيد الشرطة: معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد فصول النضال الوطنى
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