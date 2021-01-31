نشرة الصحة والمرأة: هاني الناظر يكشف حقيقة وصول فيروس نيباه لـ مصر.. والفرق بين أعراض كورونا في السلالة الجديدة والأصلية
الأحد 31/يناير/2021 - 07:54 م
الدكتور هاني الناظر
نشر موقع صدى البلد، مجموعة أخبار هامة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، وإليكم أبرزها كاللآتي...
اللفت
واحد من أهم الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، حيث يتضمن الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين سي، الكالسيوم، والنحاس، المنجنيز.
في كثير من الاحيان يمكن أن تتحول النعمة لنقمة بسبب منعدمى الضمير هذا بالضبط ما حدث مع جلنور نورتازا "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017"، والمشاركة في مسابقة "ملكة جمال كازاخستان" حاليا . كشفت دراسة جديدة، أن ارتفاع مستويات أوميجا 3 في الدم قد يقلل من خطر الوفاة بسبب عدوى كوفيد -19، وتوجد
أوميجا 3 بشكل خاص فى
الأسماك والمأكولات البحرية والمكسرات.
إن إدراك العلامات والأعراض المبكرة لـ فيروس كورونا
الجديد هي إحدى طرق القضاء على العدوى، ولكن مع وجود طفرات جديدة من الفيروس، يصبح الوعي أكثر أهمية، نظرًا لارتفاع الحالات المتعلقة بطفرة الفيروس التاجي الجديد بطريقة مقلقة في جميع أنحاء العالم.
يمكن أن تحدث آلام العضلات
والمفاصل بشكل مزمن، نتيجة لإصابات سابقة أثناء البرد المفاجئ ودرجات الحرارة المنخفضة، بالنسبة لهذا النوع من الآلام والمشاكل، فإن الحل هو المستحضرات الطبيعية التي من شأنها أن تزيل العمليات الالتهابية في العضلات وآلام العظام في دقيقتين فقط.
حرصت الفنانة ياسمين صبري
على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ا"إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.