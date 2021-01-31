نشرة الصحة والمرأة: هاني الناظر يكشف حقيقة وصول فيروس نيباه لـ مصر.. والفرق بين أعراض كورونا في السلالة الجديدة والأصلية

في كثير من الاحيان يمكن أن تتحول النعمة لنقمة بسبب منعدمى الضمير هذا بالضبط ما حدث مع

جلنور نورتازا "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017"، والمشاركة في مسابقة " ملكة جمال كازاخستان" حاليا .