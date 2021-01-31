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سيارات

بطولة الدرفت والأوتوكروس 2021 قريبا في السعودية.. تفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 06:01 م
بطولة الدرفت و الأوتوكروس
بطولة الدرفت و الأوتوكروس
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كريم عاطف

اعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تنظيم بطولة الدرفت و الأوتوكروس لعام 2021 العالمية بالمملكة ، والتي سيشارك فيها جميع الفئات من محترفين و شبة المحترفين و هواة .

وأضاف الاتحاد السعودي بان البطولة سيشارك فيها متسابقين من دول مختلفة و قد روعي فيه التنظيم بشكل يدفع به ليكون حدثا موسميا عالميا.

وأوضح الاتحاد السعودي ان هذه البطولة ستكون بمثابة حدث يكشف للزائر القدرات التي تمتلكها السيارات المشاركة و الاحتراف و التميز الذي يمارسه المشارك و يعطي الفرصة لتبادل الخبرات سواء بين المشتركين او رواد السيارات و المحركات.

وتابع الاتحاد بان لم يكن لهذا النوع من السباقات وجودا على قائمة الرياضات الدورية او السنوية والموسمية في المملكة العربية السعودية التي تدعم رغبة محبي هذا النوع من الرياضات ، و تمكن من الدفع بالمنافسة لجذب المزيد من الهواة  .

كما تم مراعاة جوانب الامن و السلامة للمشاركين  من خلال الاتحاد السعودي للسيارات و الشكل الذي ستظهر فيه البطولة كحدث عالمي بتغطية إعلامية متميزة .

ما يعزز ان تكون هذه البطولة حدث رياضي في سجلات الرياضات الموسمية لدى وزارة الرياضة و الاتحاد السعودي للسيارات و الدراجات النارية

وستتيح البطولة للمتسابقين بتقديم المهارة و القدرة على التحكم بالسيارة اثناء الانجراف او المنعطفات و سرعة الاندفاع هو التحدي الذي يتسابق على التقدم به كل مشارك مستخدما نوع من أنواع السيارات التي يرى فيها القدرة و الإمكانيات المنافسة.

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