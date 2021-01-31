بطولة الدرفت والأوتوكروس 2021 قريبا في السعودية.. تفاصيل

اعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تنظيم بطولة الدرفت و الأوتوكروس لعام 2021 العالمية بالمملكة ، والتي سيشارك فيها جميع الفئات من محترفين و شبة المحترفين و هواة .
وأضاف الاتحاد السعودي
بان البطولة سيشارك فيها متسابقين من دول مختلفة و قد روعي فيه التنظيم بشكل يدفع
به ليكون حدثا موسميا عالميا.
وأوضح الاتحاد السعودي
ان هذه البطولة ستكون بمثابة حدث يكشف للزائر القدرات التي تمتلكها السيارات
المشاركة و الاحتراف و التميز الذي يمارسه المشارك و يعطي الفرصة لتبادل الخبرات
سواء بين المشتركين او رواد السيارات و المحركات.
وتابع الاتحاد بان لم
يكن لهذا النوع من السباقات وجودا على قائمة الرياضات الدورية او السنوية
والموسمية في المملكة العربية السعودية التي تدعم رغبة محبي هذا النوع من الرياضات
، و تمكن من الدفع بالمنافسة لجذب المزيد من الهواة .
كما تم مراعاة جوانب
الامن و السلامة للمشاركين من خلال الاتحاد
السعودي للسيارات و الشكل الذي ستظهر فيه البطولة كحدث عالمي بتغطية إعلامية
متميزة .
ما يعزز ان تكون هذه
البطولة حدث رياضي في سجلات الرياضات الموسمية لدى وزارة الرياضة و الاتحاد
السعودي للسيارات و الدراجات النارية
وستتيح البطولة للمتسابقين بتقديم المهارة و القدرة على التحكم بالسيارة اثناء الانجراف او المنعطفات و سرعة الاندفاع هو التحدي الذي يتسابق على التقدم به كل مشارك مستخدما نوع من أنواع السيارات التي يرى فيها القدرة و الإمكانيات المنافسة.