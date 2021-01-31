يطالب بتوصيل الغاز لكل قرى مصر.. برلمانى: القيادة السياسية تدعم قطاع البترول

أكد النائب محمد ابو هميلة عضو مجلس النواب ، ان القيادة السياسية تدعم قطاع البترول، وهنك نهضة قوية جدا فى هذا القطاع من توفير الوقود لكل المحطات بعد ان عانينا منها لفترات كثيرة ، والان نعيش فترة مميزة فى قطاع البترول





أشاد ابو هميله فى تعقيبه على بيان وزير البترول امام الجلسة العامة للبرلمان ، بافتتاح الوزير لاول فرن بالعياط يعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا الي ان موضوع توصيل الغاز للمنازل مرتبط بالصرف الصحي ،فهل هناك حل فني لهذه المشكلة حتي يمتد الغاز الطبيعي لكل القري ، مطالبا باعادة النظر فى هذه الازمة .





وقال ان الدولة تتجه للتنمية المستدامه فى كل القطاعات وهناك بعض المناطق الصناعية لم يصلها الغاز الطبيعي خاصة فى المناطق الريفية والمستثمرين يعانون من هذ1ه المشكلة .