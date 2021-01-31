تمديد موعد تقديم طلبات الحصول على دعم أيام مهرجان مالمو

قررت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية برئاسة محمد قبلاوي، تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على دعم أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما حتى تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١. وهذا ينطبق على كل من صناديق دعم المشروعات في مرحلة التطوير ودعم منصة ما بعد الانتاج.





يعتبر التمويل ذو أهمية كبيرة لكل صانعي الأفلام، لذلك نحن حريصون على أن يحصل كل الراغبين بالتقديم، على فرصة استكمال طلباتهم وتسجيلها.





وأكد قبلاوي أن مبادرة دعم الأفلام في مرحلة التطوير (روائي، قصير، وثائقي) تهدف إلى حث وتشجيع الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والعالم العربي، خاصة تلك التي تسلط الضوء على الثقافة والهوية العربية.





وللحصول على الاعتماد الخاص بالدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما متاح الآن، يمكن تقديم الطلب قبل 15 فبراير.





المهرجان سيعقد في دورته الحادية عشر في الفترة ما بين 2 و7 أبريل 2021. وستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين ٣و٦ أبريل ٢٠٢١.





وحددت إدارة المهرجان بعض الشروط للتقديم منها:





أن يكون مخرج الفيلم عربي أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وألا تقل مدة الفيلم عن 70 دقيقة لفئة الفيلم الروائي و50 دقيقة لفئة الفيلم الوثائقي.





ويرحب المهرجان بالمشاريه المتوفر منها 20 دقيقة جاهزة للعرض، ويجب أن تحتوي مشروعات الأفلام على ترجمة باللغة الإنجليزية، أن تكون كل المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية.