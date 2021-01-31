ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تمديد موعد تقديم طلبات الحصول على دعم أيام مهرجان مالمو

الأحد 31/يناير/2021 - 06:13 م
مهرجان مالمو
مهرجان مالمو
Advertisements
محمد نبيـل
قررت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية برئاسة محمد قبلاوي، تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على دعم أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما حتى تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١. وهذا ينطبق على كل من صناديق دعم المشروعات في مرحلة التطوير ودعم منصة ما بعد الانتاج.

يعتبر التمويل ذو أهمية كبيرة لكل صانعي الأفلام، لذلك نحن حريصون على أن يحصل كل الراغبين بالتقديم، على فرصة استكمال طلباتهم وتسجيلها.

وأكد قبلاوي أن مبادرة دعم الأفلام في مرحلة التطوير (روائي، قصير، وثائقي) تهدف إلى حث وتشجيع الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والعالم العربي، خاصة تلك التي تسلط الضوء على الثقافة والهوية العربية.

وللحصول على الاعتماد الخاص بالدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما متاح الآن، يمكن تقديم الطلب قبل 15 فبراير.

المهرجان سيعقد في دورته الحادية عشر في الفترة ما بين 2 و7 أبريل 2021. وستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين ٣و٦ أبريل ٢٠٢١.

وحددت إدارة المهرجان بعض الشروط للتقديم منها:

أن يكون مخرج الفيلم عربي أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وألا تقل مدة الفيلم عن 70 دقيقة لفئة الفيلم الروائي و50 دقيقة لفئة الفيلم الوثائقي.

ويرحب المهرجان بالمشاريه المتوفر منها 20 دقيقة جاهزة للعرض، ويجب أن تحتوي مشروعات الأفلام على ترجمة باللغة الإنجليزية، أن تكون كل المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

«لما بنتولد» يمثل مصر في الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي

محمد قبلاوي: فتح باب التقديم لـ أيام مالمو لصناعة السينما

رغم هجومها على مصر| منتجة أردنية تحصل على 20 ألف دولار من مهرجان القاهرة السينمائي

أزمتان تضربان القاهرة السينمائي .. مخرج متحرش ومنتجة تهاجم مصر وتحصل على 20 ألف دولار من المهرجان

ترشيحاتنا

نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

بوتين يزور مصر مارس المقبل.. وتوقعات بعودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه

إصابة الأمين العام لنقابة الأطباء بفيروس كورونا

متى ينتهي وقت صلاة العصر بالساعة ؟.. انتبه إذا كنت ممن يصليها وقت الغروب

لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني عاجل| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول القرنبيط؟.. 21 فائدة و4 أضرار

دراسة تكشف عن 5 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

في دقيقتين .. وصفة روسية تخلصك من آلام العضلات