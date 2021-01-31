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أخبار العالم

للتحقيق في منشأ كورونا.. خبراء الصحة العالمية بـ ووهان وتعليقات غامضة من الفريق

الأحد 31/يناير/2021 - 05:55 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصل فريق من خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019.

والتقى الخبراء أمس، السبت، أفراد طواقم مستشفى في ووهان الذين استقبلوا أولى حالات الإصابة المثبتة بكوفيد-19، قبل زيارة مقررة إلى معرض دعائي يحتفي بتعافي الصين من الوباء، ولا تزال تفاصيل مهمة الخبراء قليلة في ظل تكتم صيني شديد بشأنها.

ولا تزال هناك شكوك قوية تحيط بالعناصر التي سيتمكن المحققون من جمعها، بعد أكثر من عام على بدء الجائحة، فيما حاولت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، التخفيف من سقف التوقعات.

وقال مدير عمليات الطوارئ في المنظمة مايكل رايان الجمعة إن النجاح "لا يقاس بالضرورة بالعثور على مصدرٍ خلال المهمّة الأولى".

وتابع "هذه أشياء معقدة، وما نحتاج إلى فعله هو جمع كل البيانات، وجميع المعلومات، وتلخيص المناقشات كافة، وما هي الدراسات الإضافية التي نحتاج إليها للوصول إلى الإجابة".

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن زيارة فريق منظمة الصحة هي "أحد أوجه البحث العالمي" حول الوباء، وقال تشاو ليجيان للصحافيين "إنه ليس تحقيقا".

وحذرت الصين الأسبوع الماضي الولايات المتحدة من "تدخل سياسي" خلال المهمة بعدما طالب البيت الأبيض بتحقيق "واضح ومعمق".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طرحت فرضية أن فيروس كورونا قد يكون انتشر انطلاقا من ذلك المعهد، عن طريق إصابة الباحثين فيه.

وتسعى الصين منذ العام الماضي، إلى تسليط اهتمام وسائل الإعلام على نجاحها في احتواء الفيروس على أراضيها.

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