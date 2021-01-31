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محافظات

توزيع 500 كجم لحوم مجمدة و300 لحاف وبطانية في بني سويف

الأحد 31/يناير/2021 - 06:00 م
توزيع 500 كجم لحوم
توزيع 500 كجم لحوم مجمدة و300 لحاف وبطانية في بني سويف
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محمد عبدالحليم
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لحضور فعالية تسليم حزمة من المساعدات العينية (لحوم مجمدة وبطاطين)، مقدمة من جمعية الأورمان للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وكان ذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف،وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

وخلال الفعالية تم تسليم 600 كجم لحوم مجمدة و300 لحاف فايبر على عدد من عمال مشروع النظافة، حيث أكد "د. عاصم سلامة "على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، والمساهمة  مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتيسير على المواطنين،خاصة الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتهم، معربا عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها. 

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ومن جهته أعرب إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "لتوجيهاته لأجهزة المحافظة التنفيذية بتقديم التيسيرات للأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنفذها الجمعية، معربا عن تقديره لنائب المحافظ"د.عاصم سلامة " لحضوره ودعمه لفعاليات اليوم. 

وأشار إلى أن ما تم توزيعه"اليوم"يأتي ضمن خطة الجمعية لتوزيع 55 طن لحوم مجمدة  تستهدف 27 ألف أسرة بجانب توزيع 13 ألف لحاف وبطانية على مدار 3 أشهر، والتي بدأت منذ 10 يناير الجاري وتستمر حتى 11 مارس المقبل، منوها بأنه جارٍ استكمال أعمال التوزيع على الفئات الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والمسنين ومحدودي الدخل بقرى وعزب ونجوع المحافظة،وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف التضامن والوحدات المحلية. 

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