الطيبون يخرجون الخير.. مي عمر توجه رسالة لـ متابعيها

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت مي عمر على الصورة قائلة "الطيبون يخرجون الخير للناس".





وشاركت مي عمر مؤخرا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.







