ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الطيبون يخرجون الخير.. مي عمر توجه رسالة لـ متابعيها

الأحد 31/يناير/2021 - 06:03 م
مي عمر
مي عمر
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي عمر على الصورة قائلة "الطيبون يخرجون الخير للناس". 

وشاركت مي عمر مؤخرا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم  أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

هيدي كرم تروج لمسلسل "لؤلؤ" .. شاهد

شاهد.. البوستر الثانى لـ مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر

نشر الإعلان الرسمي له.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد لؤلؤ

مي عمر تتألق في أحدث ظهور مع أكرم حسني

مي عمر تطلب من متابعيها الدعاء لـ خالها بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة

بفستان أسود قصير.. شيما الحاج تستعرض أنوثتها على إنستجرام

الرعب القادم بعد وباء كورونا.. فيروس "نيباه" قاتل يبدأ بتدمير الدماغ

هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

بعد قرار إحالته.. محمد عبد العليم داود أمام لجنة القيم للتحقيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن 5 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

في دقيقتين .. وصفة روسية تخلصك من آلام العضلات

ماذا يحدث بالجسم عند تناول ماء اللفت يوميا؟