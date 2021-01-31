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كلاب ترصد الشخص المصاب بـ كورونا بنسبة دقة 95%.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 06:13 م
كلاب ترصد الشخص المصاب
كلاب ترصد الشخص المصاب بـ فيروس كورونا
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض تدريب كلاب بوليسية علي اكتشاف فيروس كورونا في عرق الإنسان بنسبة دقة تصل إلي 95% .

وأوضحت أن الابتكارات والوسائل تختلف لمواجهة الأزمة الوبائية التي تضرب العالم منذ أكثر من عام ويحاول الخبراء والعلماء التوصل إلى حلول من شأنها التنبؤ بالوباء ووقف تفشيها بين الناس، فبعد الروبوتات، يتم تدريب الكلاب البوليسية في فرنسا على اكتشاف مرض كوفيد- 19 باستخدام العرق البشري.

وأضافت أن هذا المشروع الطموح يتم تطويره من قبل مستشفى جامعة بوردو بالتعاون مع مختبر سيفا لصحة الحيوانات، المختبر البيطري الفرنسي الرائد.

وأشارت إلى أنه تم تدريب خمسة كلاب من كتائب الكلاب البوليسية التابعة لقوات الدرك الوطني في نيو أكويتين وفرقة إطفاء جيروند منذ الـ 4 يناير لتعقب الفيروس من أجل المساعدة في "استهداف الأشخاص لإجراء اختبارات تأكد الاصابة".

وتابعت أن المشروع توصل إلى نتائج إيجابية إلى حد كبير حيث تستطيع الكلاب المدربة في المتوسط، اكتشاف 95 بالمئة من الحالات الإيجابية.

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