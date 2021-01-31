وكيل بريليانس: سعر الغاز يقل عن لتر البنزين 92 حوالي 4 جنيهات

قال المهندس خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية وكيل العلامة الصينية في مصر وأمين عام رابطة مصنعي السيارات، إنه بحلول عام 2040 لن تكون هناك سيارات تعمل بالبنزين وغيره من مشتقات البترول نهائيا، حيث ستعمل جميع السيارات وقتها بالكهرباء.





وأشار مدير عام بريليانس"، خلال استضافته فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة اكتشاف العديد من آبار الغاز الطبيعي، حتي وصل الفائض إلى حوالى 9 ملايين لتر، منوها إلى أن الغاز يقل عن سعر لتر البنزين حوالى 4 جنيهات وذلك مقارنة ببنزين 92، وهو ما يوضح أن الغاز يوفر لقائد السيارة حوالى 40% من تكلفة البنزين.





وأضاف" أن لتر الغاز يمثل 1.1 لتر بنزين، وهو ما يعني أن الغاز يوفر حوالى 50% من استهلاك السيارة للبنزين، مشيرا إلى أن أنبوبة الغاز للسيارة تعتمد في صناعتها على أن تكون قوة تحملها ضعف التشغيل، بحيث لا تؤدي الشمس أو الحرارة إلى انفجار تلك الانبوبة اطلاقا.





وأشار مدير عام بريليانس، إلى أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية لحماية موظفيها والاستمرار في العمل رغم أزمة كورونا.





وأوضح أن من بين الإجراءات التي اتخذتها: تقليل نسبة العمالة، واستمرار نظام العمل بطريقة الشيفتات٥٠٪ مقابل ٥٠٪، كما تم السماح للسيدات اللاتي لديهن أطفال أقل من ١٢ سنة بالعمل من المنزل للحفاظ عليهم"، ومع تخفيف القيود بدأنا تخفيف الإجراءات من أجل العودة تدريجيًا لمواكبة السوق وتغيرات الاقتصاد".





وأكد: "نحن نخطط للعودة بقوة من أجل تعديل الوضع الذي نمر به حاليا، وذلك حتى موعد انتهاء كورونا الذي قد لا ينقشع إلا مع بداية العام الجديد".