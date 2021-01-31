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أخبار العالم

إيمانويل ماكرون يراهن على عدم فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 06:03 م
ماكرون
ماكرون
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على صالح
راهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عدم فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء كورونا - كوفيد 19- على عكس توقعات ونصائح كبار المستشارين العلميين.

واختار الزعيم البالغ 43 عامًا تشديد القيود الحالية على السفر والتسوق في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة بعد أسبوع بدا أن حكومته تعد فيه الجمهور لأوامر جديدة للبقاء في المنزل.

وتُبقي هذه الخطوة فرنسا على مسار مختلف عن أكبر جارتيها بريطانيا وألمانيا في وقت ينتشر فيه النوع البريطاني الأكثر عدوى من المرض بسرعة في جميع أنحاء أوروبا.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لصحيفة جورنال دو ديمانش (JDD): "كل شيء يشير إلى أن موجة جديدة يمكن أن تحدث بسبب البديل، لكن ربما يمكننا تجنبها بفضل الإجراءات التي قررناها مبكرًا والتي يحترمها الشعب الفرنسي". في يوم الاحد.

وقال إنه على عكس البلدان الأخرى، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد زاد قليلًا الأسبوع الماضي، في حين أن المؤشرات الأخرى - مثل آثار الفيروس المكتشف في مياه الصرف الصحي - كانت مطمئنة أيضًا.

وفرضت الحكومة الفرنسية حظرا صارما للتجول ليلا بعد انتهاء الإغلاق الثاني في ديسمبر ، في حين أن الوفيات من حوالي 250 يوميا أقل من ربع العدد في بريطانيا أو ألمانيا.

وقالت مصادر لفرانس برس إن ماكرون يشعر بالقلق من تأثير إغلاق آخر على بلد يعاني من عواقب الصحة العقلية الناجمة عن قرابة عام من القيود ، فضلا عن ركود عميق.

وشجعته الأدلة التي تشير إلى أن البلاد قد تكون قادرة على احتواء حالات يومية جديدة عند مستواها الحالي البالغ حوالي 24000 دون اللجوء إلى إغلاق المتاجر والمدارس وإنهاء السفر الداخلي.

ونقلت جورنال دو ديمانش عن ماكرون قوله للوزراء في اجتماع يوم الجمعة: "حتى عندما يكون المسار ضيقًا ، عليك أن تسلكه".

عندما تكون فرنسيًا ، لديك كل ما تحتاجه للنجاح بشرط أن تجرؤ على المحاولة.

كما قيل إن صور أعمال الشغب المناهضة للإغلاق في هولندا الأسبوع الماضي أثرت على تفكيره.

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