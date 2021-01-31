أبو العينين وكيل مجلس النواب: مصر استطاعت القضاء بعبقرية على مشكلات قطاع البترول .. وأبرمنا 84 اتفاقية في 6 سنوات

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للمهندس طارق الملا وزير البترول، لتفجير الطاقات الكامنة فى الأرض المصرية، قائلا: "قدرت فعلا تتغلب على مشاكل الماضي، قدرت بعبقرية القضاء على المشكلات التى كانت تواجهنا وأيضا التحديات التى واجهت القطاع وخاصة القضايا التى رفعت على مصر فى مجال البترول".









وأضاف وكيل مجلس النواب، فى كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موجها حديثه للوزير: "دخلت فى أخطر منطقة بالبحر المتوسط، قدرت وزارة البترول توصل لـ84 اتفاقية منذ 2014، واتفاقية ترسيم الحدود المصرية، بعدما قضينا 14 سنة فى مفاوضات".









وأكد وكيل مجلس النواب، ضرورة العمل على تسويق المشروعات التي نمتلكها، قائلا: "نسير فى تراك مضبوط وأحيى القيادة السياسية على دعمها لذلك القطاع، كما أشيد بعبقرية المفوض المصرى فى الاتفاقيات التى تم إبرامها"، لافتا إلى أن أمامنا تحديات كبيرة فى الفترة المقبلة نظرا لوجودنا الآن على خريطة التنافسية العالمية".





وأضاف وكيل مجلس النواب ، أننا لأول مرة فى تاريخ مصر نصدر الذهب ، والآن لدينا ذهب كثير وأحجار كريمة، والفترة القادمة ستشهد استثمارات كبيرة ، وبالتالي نطالب بالتركيز على صناعات المستقبل وووضع إستراتيجية تسويقية ، ونوجه التحية للقيادة السياسية، على ما تقوم به من جهود فى مجال البترول. لافتا إلى أنها استطاعت عمل منظومة ضخمة.



